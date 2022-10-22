الديوانية توضح حجم مخصصات الدعم الطارئ وأبرز المشاريع الحالية

2022/10/22 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت، عن حجم الموازنة المخصصة للمحافظة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أوضح أبرز المشاريع الحالية.وقال الشعلان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الديوانية من المحافظات الأكثر فقرا والتي كان مستوى دعمها دون الطموح في السنوات السابقة".وأضاف، أن" المبلغ المخصص للمحافظة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بلغ 503 مليارات دينار منها 395 مليارا ضمن ميزانية تنمية الأقاليم و 100 مليار لاستراتيجية خفض الفقر و8 مليارات ضمن موازنة البترودولار" مؤكداً أن "محافظة الديوانية تحتاج الى أضعاف المبلغ المخصص بسبب نقص المشاريع". وأشار الى أن" أموال الدعم الطارئ لم تصرف حتى الآن الى المحافظة وهي في طور إتمام الموافقات بين وزارتي التخطيط والمالية".ولفت الى وجود مشاريع مهمة في المحافظة تلكأت بسبب قلة التخصيصات المالية، لافتا إلى أن "المشاريع الحالية قيد الإنجاز تتمثل بالمستشفى الأسترالي ومشروع ماء الشامية واللذين توقفا منذ 10 سنوات، إضافة الى مجسر وسط المدينة الذي توقف إنجازه منذ 12 سنة وسينجز خلال الأشهر الستة المقبلة".

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