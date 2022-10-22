إيران تقاضي الولايات المتحدة بسبب أعمال الشغب الأخيرة.. وتلوح بالمثل للسعودية وبريطانيا

2022/10/22 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس القضاء الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب أبادي، السبت، إن إيران سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب تورطها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة.

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