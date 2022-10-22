2022/10/22 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GztgEjfKyHM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد أولى زخات المطر.. إجلاء عائلة خسفت بها أرض الدار في المنطقة القديمة وسط الموصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد أولى زخات المطر.. إجلاء عائلة خسفت بها أرض الدار في المنطقة القديمة وسط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).