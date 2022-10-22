2022/10/22 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني التأتأة هي التلعثم في الكلام وتُعرف كذلك بالتعتعة، وهو أحد أنواع اضطراب الكلام يحدث عندما يتعطل الاسترسال في الحديث بسبب التكرار اللاإرادي لبعض الأصوات والمقاطع أو الكلمات مما يعيق الطلاقة الطبيعية والتدفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليوم العالمي للتأتأة..



تعرفوا على أبرز المشاهير الذين يتلعثمون المركز الخبري الوطني.

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