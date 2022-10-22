بعد مرور 20 عاما.. لماذا لايزال التفويض الاميركي بالتدخل العسكري ضد العراق قائمًا؟- عاجل

2022/10/22 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

لقد امتد التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002 إلى ما هو أبعد بكثير من نطاقه الأصلي - ولا يزال موجودًا في الوثائق الامريكية.

وقال تقرير لرويترز الذي ترجمته (بغداد اليوم)، انه "قبل عشرين عامًا وقع الرئيس جورج دبليو بوش على تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق ليصبح قانونًا، مما يمكّن مكتبه من الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ضد التهديد المستمر الذي يشكله العراق".

واضاف انه "بعد تسع سنوات، شهد حفل عسكري عام 2011 في بغداد نهاية الغزو والاحتلال اللذين دام ما يقرب من عقد من الزمان للعراق.



وبعد أحد عشر عامًا من ذلك، تم تمديد القانون إلى ما هو أبعد من نطاقه الأصلي - ولا يزال موجودًا في الكتب".

وتابع ان "قصة سبب بقاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002 في مكانها اليوم هي جزئيًا قصة القصور الذاتي.



وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإلغاء القانون، استمر الكونجرس حتى الآن في الإذعان للسلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بمسائل الحرب".

وقال إريك إيكنبري، مدير العلاقات الحكومية في مجموعة الدعوة التقدمية Win Without War: "إن الكثير يدرك في الكونجرس أن الغاء القرار ربما ينبغي عليهم فعله ولكن لا يبدو أنها قضية ملحة مثل القضايا الأخرى".

واوضح التقرير، ان "أعضاء الكونجرس أنفسهم يتفقون على أن افتقار الهيئة للمبادرة هو الجاني الأساسي"، وقال السناتور الديمقراطي من فرجينيا، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين قادوا حملة الإلغاء ، أخبر مؤخرًا صحيفة واشنطن بوست أن "القانون لا يزال ساريًا لأن الكونجرس لم يكن لديه العمود الفقري لرفعه والغاءه من الدفاتر والوثائق".

ولفت التقرير، الى انه"حتى عندما حاول الكونجرس التصرف والمضي بالغاء القرار، لم ينجحوا.



مرتين منذ انتهاء الحرب في العراق، أولاً في عام 2011 ، ثم في عام 2019، لكن الإدارات الرئاسية المتعاقبة، ووزارات الدفاع التابعة لها، تمكنت من وقف هذه الجهود.



واليوم، يبدو أن مجموعات من المشرعين والمدافعين من الحزبين على كل من اليمين واليسار على استعداد لجلب هذا السباق الطويل أخيرًا عبر خط النهاية".

قالت هيذر براندون سميث، المديرة التشريعية للنزعة العسكرية وحقوق الإنسان في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، إن إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق قد حصل على دعم من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الأمريكيين ، داخل وخارج الكونجرس.



سواء تعلق الأمر بالمحافظين الذين يؤمنون بحق الكونغرس الدستوري في إعلان الحرب ، أو التقدميين الذين يريدون رؤية نهاية للحروب التي لا نهاية لها ، أو مجموعات المحاربين القدامى ، فإن كل هذه الأحزاب كانت أصواتًا مهمة في الضغط من أجل الإلغاء في السنوات الأخيرة".

واشار التقرير، انه "على الرغم من انتهاء حرب العراق منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 تواصل لعب دور في صنع قرارات الأمن القومي".

وقال براندون سميث: "إن الطريقة التي فسرت بها السلطة التنفيذية قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 هي أبعد بكثير مما كان يقصده الكونجرس في الأصل وما هو نص القانون نفسه، لذلك ، يترك الرئيس هذه الأداة في الأساس لمحاولة استخدامها لتبرير العمل العسكري الذي لم يأذن به الكونجرس أبدًا."

واستذكر ان"إدارة أوباما استخدمت القانون كأساس قانوني بديل لجهودها العسكرية عام 2014 ضد داعش ، حتى مع استمرارها في الوقت نفسه في دعم إلغاء القانون.



كما استشهدت إدارة ترامب بقانون عام 2002 للمساعدة في تبرير كل من استمرار استخدام القوة ضد داعش في العراق واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق في 2020، ولكن منذ انتهاء حرب العراق ، لم يكن التفويض العسكري لعام 2002 هو التبرير القانوني الأساسي لأي من العمليات العسكرية للولايات المتحدة ، والتي يعتمد الكثير منها على التفويض العسكري الأكثر توسعية لعام 2001.



لذا ، فإن القانون ليس جاهزًا لسوء الاستخدام فحسب ، ولكنه أيضًا ليس ضروريًا أو متعلقًا بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وكتب ريد سميث ، مدير السياسة الخارجية في Stand Together "إن إلغاء قانون التفويض العسكري الامريكي في العراق لعام 2002 سيمثل خطوة متواضعة لكنها مع ذلك تاريخية نحو استعادة الكونجرس لامتيازه الدستوري لبدء النزاعات الخارجية والإشراف عليها وإنهائها في نهاية المطاف" واضاف"لكن الكونجرس ظل يلائم السلطة التنفيذية باستمرار من خلال عدم إلغاء التفويض على مدى السنوات العشر الماضية ، مما يدل على أن السياسة الخارجية بشكل عام ، واستعادة سلطات صنع الحرب على وجه الخصوص ، ليست دائمًا أولوية ، حتى لو كانت المؤشرات اليوم تشير إلى أن أعضاء في كلا المجلسين يدعمون الإلغاء".

لكن الزخم الإيجابي يتراكم ، ويقول المؤيدون أن "هذا هو الوقت المثالي لإنجاز المهمة أخيرًا".

أشارت إدارة بايدن إلى دعمها للإلغاء ، لذلك على عكس أسلافه ، من المرجح أن "يوقع الرئيس على مشروع القانون هذا إذا وصل إلى مكتبه".

ويوضح إيكنبيري: "لا يزال هناك الكثير من أعضاء الكونجرس الذين يريدون أن يتمتع الرئيس بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات الحميمية، إما لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو لتخفيف التبرير القانوني لحرب الاختيار المستقبلية في الشرق الأوسط.ولكن يبدو أن هناك ريحًا في أشرعة أولئك الذين يريدون إلغاء قانون التفويض العسكري لعام 2002.



خلف قيادة أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين ، والجهود الدؤوبة التي يبذلها النشطاء من مختلف الأيديولوجيات ، ودعم البيت الأبيض ، والأهمية الرمزية للذكرى العشرين ، هناك تفاؤل بإمكانية الإلغاء قريبًا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مرور 20 عاما.. لماذا لايزال التفويض الاميركي بالتدخل العسكري ضد العراق قائمًا؟- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مرور 20 عاما.. لماذا لايزال التفويض الاميركي بالتدخل العسكري ضد العراق قائمًا؟- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).