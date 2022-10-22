كلوب يكشف أسباب سقوط ليفربول المدوي أمام نوتنغهام

2022/10/22 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول أسباب خسارة فريقه المدوية والمفاجئة أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي نوتنغهام فورست اليوم السبت، في المرحلة الـ13 من المسابقة.وأجرى المدرب الألماني خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على وست هام، فغاب الإسباني تياغو ألكانتارا لمعاناته من التهاب في أذنه، بالإضافة إلى الأوروغوياني داروين نونييز المصاب، علما بأنه يفتقد أيضا الكولومبي لويس دياز والبرتغالي ديوغو جوتا للإصابة.وقال كلوب بعد الخسارة أمام نوتنغهام: "بإمكاني أن أشرح الأداء ربما ولكن ليس النتيجة صراحة.



وصلنا إلى المباراة بثبات لكننا خضنا ست مباريات بفريق محدود ولعبنا ثلاث مباريات ذات طاقة عالية.



هكذا هو الحال، لا يمكننا تغيير ذلك وعلينا أن نكافح".وتابع "بالنسبة لليوم، كان علينا أن نفوز هنا ولكننا لم نفعل ذلك، كل الثناء لنوتنغهام".وبهذا الفوز، ترك نوتنغهام فورست، المركز الـ20 الأخير، وقفز للمركز الـ19 في الدوري الإنجليزي مع 9 نقاط.في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.

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