المالية النيابية تعلق على احتمالية توقف الرواتب لغياب الموازنة

2022/10/22 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، احتمالية توقف رواتب الموظفين في حال عدم إقرار موازنة العام المقبل.

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “صرف الرواتب سيستمر حتى في حال عدم إقرار موازنة 2023″، معتبرا أن “ما يتردد عن عدم صرف رواتب الموظفين في حال عدم إقرار الموازنة، بعيد عن الحقيقة ومجرد ضغط سياسي”.

وطمأن كوجر الموظفين العراقيين بشأن صرف الرواتب، معتبرا ان عدم صرف الرواتب وتوفير النفقات الضرورية اليومية يعني “انهيار الدولة”.

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