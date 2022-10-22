الدليمي: الكابينة الوزارية ستمرر الاثنين بعد طلب السوداني تأجيل حسم خمس وزارات

2022/10/22 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي المستقل ابراهيم الدليمي، السبت، عن تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني طلبا للقوى السياسية بالتمهل بحسم مرشحي خمس وزارات سيادية، مبينا ان السوداني حسم موقفه ووضع نصب عينه مرشحين لتولي وزارة الدفاع.

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ادرك وجود خلافات بين القوى السياسية وطالبها بتحمل المسؤولية وعدم الضغط عليه لاختيار وزراء فاشلين في الحكومة”.واضاف ان “السوداني طلب من القوى السياسية التمهل في اختيار وزراء الدفاع الداخلية الصحة والمالية والكهرباء كونه هو من سيختارهم بذاته من اجل ان يتحمل مسؤولية اخفاق اي وزير منهم ولانجاح تشكيل حكومة خدمة وطنية”وبشأن الحديث عن بيع المناصب ذكر الدليمي ان “السوداني عازم على انهاء هكذا ظاهرة وقد عمل على اختيار الوزراء دون ضغوط ما يعني عدم وجود مزاد لبيع المناصب كما يشيعه الاخرون”، مبينا ان “المكلف قد وقعت عيناه على مرشحين واختارهما لقيادة وزارة الدفاع وهما قائدان عسكريان”.

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