2022/10/22 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aqhoJxZWLjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متى ستعقد جلسة التصويت على الحكومة؟ النوري يكشف الموعد لـ"نفس عميق"...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متى ستعقد جلسة التصويت على الحكومة؟ النوري يكشف الموعد لـ"نفس عميق"...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).