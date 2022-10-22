“الوزارة السيادية” تتطلب 15 نقطة.. الإطار يكشف كيفية تقسيم الحقائب بين الكتل

2022/10/22 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن كيفية تقسيم الوزارات السيادية والخدمية بين الكتل السياسية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التي من المتوقع تمريرها الأسبوع الجاري.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السوداني يتحرك على الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يوجد موعد محدد لانعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته حتى الآن”، موضحا أن “انعقادها يعتمد على تجاوب الأطراف السياسية والاعتماد على آلية النقاط وفق الاستحقاق السياسي”.

واشار البلداوي الى “السعي لعقد الجلسة يوم الاثنين او الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ولا يوجد تأخر بتشكيل الحكومة وإن المدة القانونية لم تنتهِ بعد”، مؤكداً ان “النقاش والحوار مستمر وان السوداني يريد اختيار شخصيات وزارية تجعل من الحكومة القادمة حكومة الخدمات والأعمار”.

ولفت الى ان “الإطار التنسيقي قام بتخويل المكلف محمد شياع السوداني باختيار المرشحين للوزارات الأمنية الداخلية والدفاع”، مبينا أن “توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية يعتمد على النقاط التي تمتلكها الكتلة، حيث تتطلب الوزارة السيادية 15 نقطة أما الوزارة الخدمية فتتطلب 5 نقاط”.

وتابع البلداوي، ان “الكتل السياسية قدمت مرشحيها إلى السوداني وهو من سيقوم باختيار الأنسب، وعلى الجميع العمل على نجاح الحكومة من خلال إعطاء السوداني حرية إختيار المرشحين في الكابينة الوزارية”.

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