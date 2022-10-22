الحكيم يدعو إلى إدامة الرقابة والتحقيقات فيما يتعلق بامانات الضريبة وحسم الملف

2022/10/22 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى إدامة الرقابة والتحقيقات فيما يتعلق بامانات الضريبة وحسم الملف.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "تطورات المشهد السياسي العراقي ومسار تشكيل الحكومة ودور مجلس النواب في تشريع القوانين وتفعيل الأداء الرقابي للسلطة التشريعية، ملفات بحثناها خلال لقائنا وفد حركة حقوق برئاسة النائب حسين مؤنس".

وتابع: "أكدنا على المضي بتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتوفير الخدمات وفرص العمل".

وأضاف: "دعونا إلى إدامة الرقابة والتحقيقات فيما يتعلق بأمانات الضريبة، حيث إن حسم هذا الملف وكشف خيوطه وحماية أموال الشعب أهم التحديات أمام مجلس النواب والحكومة القادمة، ودعونا إلى تعاون نيابي وتنسيق المواقف بين كتلتي الحكمة وحقوق النيابيتين".

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