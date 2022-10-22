مانشستر يكرم ضيفه برايتون بثلاثية ضمن الدوري الانكليزي

2022/10/22 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق مانشستر سيتي فوزاً صريحاً على ضيفه برايتون 3-1 اليوم السبت، ضمن المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبصم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية 22، و43 من ركلة جزاء فيما وقع على الهدف الثالث كابتن سيتي البلجيكي كيفن دي بروين 75.

أما هدف برايتون الوحيد فأحرزه لياندرو تروسارد 53.

وصار رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 26 نقطة في المركز الثاني، معيداً الفارق عن آرسنال المتصدر إلى نقطة واحدة.

أما برايتون فتوقف رصيده عند النقطة 15 في المركز الثامن.

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