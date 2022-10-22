2022/10/22 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 82ZM4oiL388

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023.. دعوات للإسراع بإقرارها وتوقعات بابتعادها عن العجز | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023.. دعوات للإسراع بإقرارها وتوقعات بابتعادها عن العجز | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).