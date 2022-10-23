2022/10/22 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوّج نادي السيب العُماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، بعد فوزه على نظيره كوالالمبور سيتي الماليزي، بثلاثية نظيفة، في مباراة النهائي البطولة على أرض ملعب "بوكيت جليل الوطني" في ماليزيا، عصر السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللقب القاري الأول لـ سلطنة عُمان.. نادي السيب بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللقب القاري الأول لـ سلطنة عُمان.. نادي السيب بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).