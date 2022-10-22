صحيفة: روسيا تحول الأطفال الأوكرانيين لغنائم حرب

2022/10/22 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن القوات الروسية والموالية لها في مدن أوكرانية تقوم بنقل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، ليتم تبينهم وجعلهم مواطنين روس.

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