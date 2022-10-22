2022/10/22 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تُشير توقعات الطقس، اليوم السبت، إلى أن بعض مناطق العراق ستشهد أمطارا مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي .وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح طالعته /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راصد جوي يتوقع تجدد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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