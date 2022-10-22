2022/10/22 | 23:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية صراعا على المناصب والحقائب الوزارية بين القوى السنية....

ظهرت المقالة القوى السنية تتصارع على وزارة الدفاع والمناصب الذهبية والعروض خيالية أولاً على المسلة.

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