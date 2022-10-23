مطالبات بحل ازمة المياه مع تركيا.. وقلق من قلة الأمطار

2022/10/23 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عادل المختار، اليوم السبت، أن وزير الموارد المائية غير قادر على حل أزمة المياه، فيما أشار إلى غياب التفاهمات العراقية مع دول الجوار بشأن المياه.

وقال المختار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العراق مهدد بالجفاف التام، اذا لم تسقط الأمطار بنهاية السنة الحالية”، موكداً “وجود تقصير دولي تجاه الاهوار”.

وأضاف، أن “وزير الموارد المائية غير قادر على حل أزمة المياه العراقية”، متحديًا “الحكومة العراقية ان تعرف إيرادات المياه من دول الجوار”.

وطالب مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي “بالذهاب إلى تركيا لحل مشكلة المياه”.

وأوضح المختار إن “الاهوار تعاني من الإهمال والتقصير، وسد الجزرة التركي سيقتل العراق”، معبرا عن استغرابه من “من سكوت الحكومة العراقية تجاه ملف المياه”.

وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري قد كشف، اليوم السبت، عن عقد جلسة برلمانية استثنائية بعد عودة البرلمان لمعالجة أزمة التصحر والجفاف التي تضرب العراق، مبينا أن العراق وصل إلى مرحلة الجفاف شبه النهائي، والحكومة ما زالت تلتزم الصمت وتكن المحاباة إلى تركيا.

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