الموارد المائية توجه طلباً لوزارة البلديات بشأن محطات الإسالة ونظام المراشنة

2022/10/23 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، وزارة البلديات بحصر إنشاء محطات الإسالة الخاصة بعملية المراشنة على الأنهر الرئيسة وليس الفرعية.وقال معاون مدير عام دائرة كري الأنهر في وزارة الموارد المائية محمود عبد الله عبد الله للوكالة الرسمية إن “محافظات البلاد أنشأت بالفترات السابقة محطات إسالة على الأنهر الفرعية ويجب إنشاؤها على الأنهر الرئيسية لتقليل آثار شحة المياه”.وأضاف، أن “وزارة الموارد المائية تطبق حالياً نظام المراشنة ويتم قطع المياه عن مناطق لمنحه إلى مناطق أخرى عبر الأنهر الفرعية وهذه غالباً ما تتعرض لمشاكل قلة المياه بسبب شحتها وهناك مطالبات رسمية بُعثت لوزارة البلديات بعدم إنشاء محطات الإسالة على الأنهر فرعية صغيرة”.وتابع “ولغرض معالجة هذا الأمر يجب إنشاؤها على محطات الأنهر الرئيسية لتوفر المياه فيها وأيضاً قيام وزارة الموارد بكري محطات الإسالة فيها لإزالة الرواسب والترسبات وأيضاً تقوم بإطالة الأنابيب في حال كانت مناسيب المياه عالية لضمان استمرار التدفق”.ولفت ، إلى أن “وزارة الموارد المائية تبذل جهدا كبيرا بالتعاون مع محطات الإسالة في جميع المحافظات ابتداء من محفظة الأنبار نزولا الى محافظة ذي قار لضمان استمرار عملية المراشنة لري المساحات الزراعية”.

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