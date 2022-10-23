2022/10/23 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5DC3o-sle58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشغيل تجريبي لمنظومة الصوت في ملعب الميناء الأولمبي في البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشغيل تجريبي لمنظومة الصوت في ملعب الميناء الأولمبي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).