الخارجية الأميركية الأميركية ترد على عبداللهيان بشأن

2022/10/23 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخراً بشأن العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

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