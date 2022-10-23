ريال مدريد يحتفي ببنزيمة وكورتوا بفوز رابع تواليا

2022/10/23 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم تواليًا، بتحقيقه الفوز الرابع تواليًا في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

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