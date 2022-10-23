الدفاعات السورية تسقط 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس

2022/10/23 | 01:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها “إف 16” إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.وذكرت وكالة “سانا” أمس الجمعة أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.وكان الجيش السوري أعلن في 16 […]

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