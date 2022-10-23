سلطات خيرسون الموالية للروس تدعو السكان إلى مغادرتها “فورا

2022/10/23 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل روسيا منذ أيام على نقل السكان إلى خارج منطقة خيرسون © ا ف ب مصور مستقل كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – حضّت السلطات الموالية لروسيا السبت السكان في خيرسون جنوب أوكرانيا على مغادرة المدينة الكبيرة “فورا” في ظلّ تواصل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.يأتي ذلك في وقت قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن […]

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