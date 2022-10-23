2022/10/23 | 02:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وليد الطائي ياقادة الشيعة ..شئتم أم أبيتم هذه حكومتكم وتحملوا...

ظهرت المقالة باء الكرد تجر وباء الشيعة لا! أولاً على المسلة.

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