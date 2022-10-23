هل واجه أوكراني المسيرات ببندقية؟

2022/10/23 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل وثق فيديو لمطاردة الأمن التونسي دراجة نارية؟ وهل الصورة المنتشرة لصاروخ مصري الصنع حقيقية؟ وهل واجه أوكراني المسيرات ببندقية؟

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