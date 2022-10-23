حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة تقود إيطاليا وبروكسل مستعدة للتعاون

2022/10/23 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا، جورجيا ميلوني السبت اليمين الدستورية رئيسة للوزراء، وتعهدت العمل عن قرب مع شركائها الدوليين رغم تباين وجهات نظر حلفائها في الائتلاف.

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