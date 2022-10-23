2022/10/23 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر، السبت، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية لن يحضر القمة العربية بناء على "نصيحة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية لن يحضر القمة العربية بناء على "نصيحة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).