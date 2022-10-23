2022/10/23 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذا اعتبرنا أن بوتين بطل رواية، سيلعب أصدقاؤه في بطرسبرغ أدوارا ثانوية تليق بريتشارد الثالث.فقد تحولوا خلال سنوات معدودة من متآمري مقاطعات إلى نبلاء الإمبراطورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ساحر الكرملين".. أو سيرة بوتين المتخيلة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ساحر الكرملين".. أو سيرة بوتين المتخيلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).