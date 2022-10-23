2022/10/23 | 08:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CuPORDPlyyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تعتقل عشرة مطلوبين في ميسان بإنزال جوي في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تعتقل عشرة مطلوبين في ميسان بإنزال جوي في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).