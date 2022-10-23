هل يشكل جلدك مغناطيسًا للبعوض؟ هذه الرائحة التي يفرزها جسمك

2022/10/23 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح توم فورمان، مراسل CNN، سبب كون بعض الأشخاص أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم، وفقًا لدراسة جديدة من جامعة روكفلر في نيويورك بأمريكا.

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