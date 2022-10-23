هبوط عالمي

2022/10/23 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أسعار المنازل لهبوط "مخيف" بعد انخفاض الطلب عليها في تسع اقتصادات غنية حتى الآن، حسبما ذكر تقرير لمجلة "الإيكونيميست".

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