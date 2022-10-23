هل تكون ثروة المعادن في العراق بديلا للنفط بعد نضوبه؟

2022/10/23 | 09:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس النفط الثروة الوحيدة التي يملكها العراق، لكن بسبب الوضع السياسي والأمني الذي تشهده البلاد، لم تفلح الحكومات العراقية في استثمار الثروات المعدنية الأخرى غير النفط.

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