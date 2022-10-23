2022/10/23 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرحالة خالد صِدّيق كوستاريكا في عام 2016 أثناء رحلة طويلة عبر أمريكا اللاتينية.وتحتضن هذه الوجهة "غابات سحابيّة" ساحرة لم يفوت السعودي فرصة استكشافها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسمى يليق بها".. سعودي يوثق غابات سحابية ساحرة في أمريكا الوسطى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسمى يليق بها".. سعودي يوثق غابات سحابية ساحرة في أمريكا الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).