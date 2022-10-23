2022/10/23 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاحد، أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخرا حول العودة إلى الاتفاق النووي.وقال متحدث باسم الخارجية في تصريح لقناة الحرة يوم السبت: بالتأكيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الاميركية تنفي ارسالها رسالة الى إيران تخص الإتفاق النووي المركز الخبري الوطني.

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