2022/10/23 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم الأحد، المقاتل تامر كيلاني، أحد القادة في مجموعات عرين الأسود الفلسطينية المسلحة، الذي قتل بعد انفجار دراجته النارية.وفي بيانها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال أحد قادة “عرين الأسود” بنابلس..



والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال أحد قادة “عرين الأسود” بنابلس.. والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال أحد قادة “عرين الأسود” بنابلس.. والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).