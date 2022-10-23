الانواء الجوية في كردستان تعلن نسب الامطار الساقطة خلال السبت الماضي

2022/10/23 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال يوم امس السبت.

‏وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال اليوم الحالي "، كانت كالاتي: ‏

أربيل 0.5 ملم ‏

السليمانية نسبة ضئيلة

‏دهوك 2.7 ‏

خبات 2.8 ملم

‏حاج عمران 8.8 ملم ‏

زاخو 5.2 ملم ‏

پير مام 1.7 ملم

بازبان 2 ملم ‏

جمجمال 1.6 ملم

سوران 5.4 ملم

كاني ماسي 5.8 ملم

دوكان 0.2 ملم

عقرة 1 ملم

العمادية 3.8 ملم

بامرني 4.8 ملم

بارزان 0.2 ملم

دربنديخان 1.6 ملم

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