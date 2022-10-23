بالصور .. انعدام شبه كامل للرؤية بسبب الضباب في البصرة

2022/10/23 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة البصرة صباح اليوم الاثنين

انعدام شبه كامل للرؤية بسبب الضباب

وتشر وكالة نون الخبرية صورا لهذه

الحالة

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