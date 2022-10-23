راضي: لا يوجد تخفيض لسعر صرف الدولار في الوقت الراهن

2022/10/23 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي،

الأحد، عدم وجود تحرك باتجاه تخفيض سعر

صرف الدولار في الوقت الراهن، لافتا الى

ان البرنامج الحكومي للسوداني تضمن

معالجات اقتصادية للتضخم الحاصل من دون

احداث الاربا

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