السجن خمس سنوات لرجل سعودي حاول اثارة سيدة متزوجة “جنسياً”

2022/10/23 | 09:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة سعودية بسجن رجل لمدة 5 أعوام ومصادرة هاتفه، بعد إدانتة بمحاولة “الإثارة الجنسية” لسيدة متزوجة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الأحد؛ أن الدائرة الجزائية في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، قد قضت بسجن ذلك الرجل بعد أن أن كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة التحرش بسيدة متزوجة وسعيه إلى “إغوائها” باستخدام وسائل تقنية.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم، الذي لم يجر الكشف عن هويته، كان قد أرسل “كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة (..) وما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق واتساب”.

وكان المتهم حصل على رقم هاتف تلك المرأة أثناء أدائه لمهماته الوظيفية، وبالتالي فإن النيابة العامة اعتبرت ذلك “إخلالا بالمحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية، وسعيه لـ(تخبيب) السيدة المتزوجة بُغية التمكن منها”.

و”التخبيب”، بحسب مركز الأزهر للفتوى هو “إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته”.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المدان قد سعى لتخبيب تلك السيدة، وأنه قد أقر في محضر الاستجواب بإرساله رسائل تحتوي على مدلول جنسي صريح.

واطلعت المحكمة على المحادثات وإقرار المدعى عليه، و”اعتبرت ما صدر منه محرماً شرعاً ومجرماً نظاماً، وقضت بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية”.

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