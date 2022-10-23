2022/10/23 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخرا حول العودة إلى الاتفاق النووي.وقال متحدث باسم الخارجية في تصريح لقناة “الحرة” يوم السبت: “بالتأكيد لم يكن هناك مثل هذه الرسالة لإيران”.وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “أن رسالتنا الوحيدة هي أوقفوا قتل شعبكم وأوقفوا […]

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية ترد على عبد اللهيان بشأن “الرسالة” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية ترد على عبد اللهيان بشأن “الرسالة”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية ترد على عبد اللهيان بشأن “الرسالة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).