2022/10/23 | 10:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 23 تشرين الاول 2022 التربية تعلن اعتبار العام الدراسي الماضي...

ظهرت المقالة احداث تشرين الأول..



التربية تعلن اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث تشرين الأول.. التربية تعلن اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث تشرين الأول.. التربية تعلن اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).