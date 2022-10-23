التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

2022/10/23 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الأحد،

اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢

سنة عدم رسوب.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مراعاةً

للظروف الصعبة التي مر بها ابناؤنا

الطلبة الأعزاء، صوتت هيئة الرأي في

وزارة الت

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