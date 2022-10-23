الإسلام والديموقراطية معالم المدرستين في التعدّدية السياسية / للدكتور العراقي نضير الخزرجي

2022/10/23 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:لطفي عبد الواحد: تونس

من الضيوف الأجلّاء والأساتذة الباحثين

العرب والمتميزين الذين التقيتهم خلال

مشاركتي في مهرجان "نور تونس الأول

للثقافة والإبداع" الملتئم خلال شهر

أكتوبر 2022م (من 15 إلى 18

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