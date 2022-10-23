عالية نصيف: ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية

2022/10/23 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان ثلاث من

الشركات المتورطة في سرقة أمانات

الضرائب وهمية تم تسجيلها في العام

الماضي، داعية الى تحديد مسار

التحقيقات نحو المتهمين الحقيقيين

والمتواطئين معهم وعدم إهدار الوقت في

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