180 ألفا فقط لهم الكلمة الأخيرة.. كيف يتم انتخاب رئيس وزراء بريطانيا؟

2022/10/23 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل حوالي شهر ونصف، انتخبت ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا، بعدها بـ44 يوما فقط قدمت استقالتها، وبحلول نهاية الأسبوع المقبل، سيتم اختيار رئيس جديد، كل هذا دون أن يزعج أي أحد جمهور الناخبين ببريطانيا، حيث لن يتم إجراء انتخابات مباشرة، بل فقط 180 ألف بريطاني من سيصوت، فكيف سيتم انتخاب رئيس الوزراء البريطاني المقبل؟

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