العبادي: القوى الحاكمة في العراق أمام مسؤولية تاريخية للتعاطي مع الحكم وإعادة الثقة بالنظام السياسي للبلد

2022/10/23 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان القوى الحاكمة في العراق أمام مسؤولية “تاريخية” للتعاطي مع الحكم وإعادة الثقة بالنظام السياسي للبلد.وقال العبادي في تغريدة على موقع تويتر ان “العراق يرنو لحكومة صالحة المنهج ومتصالحة مع نفسها وشعبها”، مشيرا … Readmore

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