كهرباء ذي قار تنوه لاطفاء عام للكهرباء دون معرفة الاسباب

2022/10/23 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نوه فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، اليوم الاحد، الى اطفاء تام للكهرباء دون معرفة الاسباب.

وذكر بيان للفرع، تلقته (بغداد اليوم)، أنه " حصل إطفاء شبه تام (Shut Down) في اغلب مناطق محافظة ذي قار".

واضاف، أنه "ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب.لذا اقتضى التنويه لذلك" .

وافاد مصدر في كهرباء البصرة، بوقت سابق من اليوم الاحد، عن إطفاء تام في الجنوب بسبب خروج إحدى المحطات جراء ارتفاع الرطوبة.وقال المصدر لــ ( لبغداد اليوم ) إن "عملية خروج المنظومة تمت في ساعات متأخرة من الليل"، مبينا ان "كوادر الإنتاج والنقل والتوزيع تعمل منذ ساعات الليل وحتى الآن لاعادة التجهيز إلى ماكان عليه".وأضاف ان "ارتفاع الرطوبة العالية سيما في محافظة البصرة أدى إلى خروج المنظومة عن الخدمة".

وفي نهاية شهر آب الماضي 2022، عاشت ثلاث محافظات هي البصرة وذي قار وميسان، ليل الجمعة، ظروفاً غاية في الصعوبة بعد تعرض شبكة الكهرباء إلى الانكفاء التام نتيجة أعطال فنية، حسب المسؤولين هناك.

وأتى الانقطاع في ظل أوضاع مناخية معقدة ارتفعت فيها درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً بلغ نصف درجة الغليان، أكثر من 50 درجة مئوية.

وأعلنت حكومة البصرة المحلية فيما بعد، عن تحسن واقع تجهيز الكهرباء بعد الانطفاء التام الذي حصل ليلاً.

وقال مسؤولون إن المشكلة كانت بسبب انفجار قاطع دورة ومحولة في خط (أبو فلوس – خور)، وأدى إلى خروج المحطات الأتوماتيكية وزيادة الأحمال على خط الناصرية، ونتيجة للحمل الكبير خرجت باقي المحطات تباعاً.وغالباً ما يؤدي نظام الربط الشبكي في العراق إلى انقطاع الكهرباء في أكثر من محافظة في حال تعرضت محطة كهربائية في إحدى المحافظات إلى خلل فني.



وتشهد أكثر من 10 محافظات عراقية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة تجاوزت الخمسين درجة ما تسبب في زيادة الطلب على استهلاك الكهرباء، في مقابل عدم قدرة السلطات ووزارة الكهرباء الاستجابة للطلب في الظروف المناخية الطبيعية.

وفي محافظة ذي قار المحاذية للبصرة، التي تعرضت هي الأخرى إلى الإطفاء التام في الشبكة الكهربائية، تظاهر المئات احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء والانقطاعات المستمرة.

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