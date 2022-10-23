الإعدام لمُدان بتفجير سيارة مستهدفاً حفل زفاف في الانبار

2022/10/23 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن صدور حكم الاعدام بحق مجرم قام بتفجير سيارة مستهدفاً حفل زفاف.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "محكمة جنايات الانبار، اصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة".واضاف ان "المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهداف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".وتابع أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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