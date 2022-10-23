بحضور رئيس الجمهورية.. اليكتي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة فاعلة تلبي تطلعات المواطن

2022/10/23 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة تخدم المواطنين وتطلعاتهم.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً باشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينا أنه "خلال الاجتماع الذي حضره فخامة رئيس الجمهورية الدكتور لطيف رشيد، ناقش المكتب السياسي آخر المستجدات في كردستان والعراق، واستكمال استحقاقات الكرد وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق".

وتابع، أنه "في بداية الاجتماع، رحب الرئيس بافل جلال طالباني، بفخامة رئيس الجمهورية الدكتور لطيف رشيد، واكد ان الاتحاد الوطني مسرور ببقاء استحقاق رئيس الجمهورية عنده وعند الكورد، وفي هذا الصدد اكد دعم المكتب السياسي لرئيس الجمهورية، آملا له النجاح في مهمة تمثيل جميع القوميات والمكونات وحماية الدستور".

من جانبه، رحب رئيس الجمهورية "بقرار الاتحاد الوطني حول تدشين حضور قوي للاتحاد في العاصمة للدفاع عن استراتيجيته وبرنامجه والذي هو برنامج الرئيس مام جلال في خدمة تطلعات ومطالب شعبنا في العراق الديمقراطي الفيدرالي".

وفي جانب آخر من الاجتماع، "ناقش المكتب السياسي، الاوضاع الراهنة في العراق بعد تكليف دولة الرئيس محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة واستحقاقات الكورد في تلك الحكومة وضرورة تشكيل حكومة خدمية فاعلة تخدم المواطنين".

ووفقا للبيان، "ناقش المكتب السياسي الاوضاع السياسية الراهنة في كوردستان، واكد ضرورة اتباع سياسة مسؤولة جديدة للدفاع عن مصالح جماهير الشعب".

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